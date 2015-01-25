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    ​Неизвестные похитили замглавы МИД Ливии

    В настоящее время местонахождение замминистра неизвестно

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили замглавы МИД Ливии Хасана аль-Сагира.

    Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом сообщил источник в министерстве.

    По словам собеседника, вооруженные похитители проникли в отель, где находился аль-Сагира, представившись персоналу сотрудниками службы безопасности. В настоящее время местонахождение замминистра неизвестно. По словам работников отеля, политика увезли "в неизвестном направлении".

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