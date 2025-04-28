Неизвестные похитили останки экс-президента Сирии Хафеза Асада

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена эксгумация останков бывшего президента Сирии Хафеза Асада.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена эксгумация останков бывшего президента Сирии Хафеза Асада.

Как передает Report, в соцсети X также появилось сообщения о том, что неизвестные перевезли останки в другое место.

По данным Syria TV, еще одно видео, на котором неизвестные раскапывают могилу, появилось в сети еще 17 апреля. Сообщается, что они могут быть связаны с вооруженными группировками из провинции Латакия.

На видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, несколько мужчин в военной форме стоят внутри гробницы семьи Асадов. Несколько надгробных плит отсутствуют. Сама могила разрыта. Ynet пишет, что эксгумировать останки могли сторонники сына Хафеза Асада - экс-президента Башара Асада - в попытке спасти их от надругательств.

Гробница семьи Асадов находится в сирийской Латакии. Там же захоронен старший сын Хафеза Асада и брат Башара Асада Басиль. В декабре, через несколько дней после отставки Башара Асада с должности президента, неизвестные подожгли гробницу.