Неизвестные подожгли петарды в ТЦ в Дортмунде

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли петарды прямо в переполненном людьми торговом центре в Дортмунде, в результате возникшей паники пострадали семь человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция города.

Пострадавшие получили легкие ранения. Сразу после инцидента полицейские задержали четырех подростков в возрасте 14-15 лет. На данный момент выясняется, причастны ли они к случившемуся.

В субботу крупные магазины в немецких городах переполнены, особенно учитывая предрождественское время. Инцидент произошел в ТЦ, расположенном в самом центре Дортмунда.