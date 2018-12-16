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    Неизвестные подожгли петарды в ТЦ в Дортмунде

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли петарды прямо в переполненном людьми торговом центре в Дортмунде, в результате возникшей паники пострадали семь человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция города.

    Пострадавшие получили легкие ранения. Сразу после инцидента полицейские задержали четырех подростков в возрасте 14-15 лет. На данный момент выясняется, причастны ли они к случившемуся.

    В субботу крупные магазины в немецких городах переполнены, особенно учитывая предрождественское время. Инцидент произошел в ТЦ, расположенном в самом центре Дортмунда.

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