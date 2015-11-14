Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли лагерь беженцев на севере Франции.

Как передает Report, это произошло в городе Кале после серии терактов в Париже.

По имеющимся данным, в Кале находятся около 6 тыс. переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока, сообщают местные СМИ. Сведений о пострадавших не поступало.

Минувшей ночью в Париже произошла серия терактов. По последним данным, погибли свыше 150 человек. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство Ирака и Леванта».