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    ​Неизвестные подожгли лагерь беженцев на севере Франции

    Это произошло в городе Кале после серии терактов в Париже

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные подожгли лагерь беженцев на севере Франции.

    Как передает Report, это произошло в городе Кале после серии терактов в Париже.

    По имеющимся данным, в Кале находятся около 6 тыс. переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока, сообщают местные СМИ. Сведений о пострадавших не поступало.

    Минувшей ночью в Париже произошла серия терактов. По последним данным, погибли свыше 150 человек. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство Ирака и Леванта».

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