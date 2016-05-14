 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Неизвестные подкинули свиную голову к приемной канцлера

    Неизвестные подкинули свиную голову с надписью оскорбительного характера к приемной Ангелы Меркель в ее избирательном округ

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные подкинули свиную голову с надписью оскорбительного характера к приемной Ангелы Меркель в ее избирательном округе в приморском городе Штральзунд (земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере ФРГ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как отметили в правоохранительных органах, голова животного была обнаружена одним из полицейских в субботу утром. О том, что именно было написано, не сообщается. В полиции лишь отметили, что оскорбление адресовано Меркель.

    Криминальная полиция ведет расследование произошедшего и возбудила дело по факту оскорбления канцлера.

    Меркель избирается в своем округе с 1990 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi