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Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора

Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа.
Другие страны
18 августа 2023 г. 04:09
Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора

Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universo.

Кандидат, участвовавший в предвыборном мероприятии в городе Дуран, не пострадал. Представители его команды сначала отметили, что не знают, было ли это нападение именно на него. Позднее в полиции отклонили такую версию.

"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х (ранее Twitter.)

Напомним, что 9 августа по местному времени неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Он был убит тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько, сообщалось о как минимум семи пострадавших.

Гибель политика подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо, который объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Позднее полиция задержала несколько человек, подозреваемых в убийстве, один из которых скончался от травм, полученных во время перестрелки.

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