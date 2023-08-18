Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора

Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа.

Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Universo.

Кандидат, участвовавший в предвыборном мероприятии в городе Дуран, не пострадал. Представители его команды сначала отметили, что не знают, было ли это нападение именно на него. Позднее в полиции отклонили такую версию.

"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х (ранее Twitter.)

Напомним, что 9 августа по местному времени неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Он был убит тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько, сообщалось о как минимум семи пострадавших.

Гибель политика подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо, который объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Позднее полиция задержала несколько человек, подозреваемых в убийстве, один из которых скончался от травм, полученных во время перестрелки.