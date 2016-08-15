В Кельне неизвестные открыли стрельбу, один человек пострадал

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные устроили стрельбу в немецком Кельне, один человек пострадал. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Express.

Издание пишет, что около трех часов ночи по местному времени на пульт полиции начали поступать сообщения о словесной перепалке между мужчиной и группой из четырех человек. Участник ссоры, который был один, получил ножевое ранение в ногу. Когда он пытался скрыться на автомобиле, раздались выстрелы: пули попали в кузов.

Полиция уже задержала двоих подозреваемых, остальные объявлены в розыск. Об их мотивах ничего не сообщается. Пострадавший госпитализирован.





