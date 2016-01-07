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    ​Неизвестные открыли огонь по туристам вблизи пирамид в Египте - ДОПОЛНЕНО

    Когда туристический автобус подъехал к отелю, неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вооруженные люди в масках открыли огонь по группе туристов у гостиницы "Пирамиды" в районе Великих пирамид Гиза в Каире, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Когда туристический автобус подъехал к отелю и из него начали выходить люди, к ним приблизились неизвестные на мотоциклах и открыли стрельбу.

    В результате обстрела никто не пострадал. 

    При стрельбе были разбиты окна в фойе отеля и повреждены несколько припаркованных автомашин. 

    В связи с обстрелом уже задержан один подозреваемый. Его личность установлена.

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