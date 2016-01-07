​Неизвестные открыли огонь по туристам вблизи пирамид в Египте - ДОПОЛНЕНО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вооруженные люди в масках открыли огонь по группе туристов у гостиницы "Пирамиды" в районе Великих пирамид Гиза в Каире, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Когда туристический автобус подъехал к отелю и из него начали выходить люди, к ним приблизились неизвестные на мотоциклах и открыли стрельбу.

В результате обстрела никто не пострадал.

При стрельбе были разбиты окна в фойе отеля и повреждены несколько припаркованных автомашин.

В связи с обстрелом уже задержан один подозреваемый. Его личность установлена.



