Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Ираке, 12 человек погибли

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Трое неизвестных открыли огонь по посетителям кафе в город Балад на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на Reuters. В результате нападения погибли по меньшей мере 12 человек, 25 получили ранения.

Напомним, накануне у рынка в Багдаде также произошел теракт. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли около 80 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".