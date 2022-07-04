О нас

Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли

Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли Вооруженное нападение было совершено в ночь на воскресенье на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики, от рук преступников погибли пять человек.
Другие страны
4 июля 2022 г. 01:26
Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли

Вооруженное нападение было совершено в ночь на воскресенье на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики, от рук преступников погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в обнародованном заявлении региональная Комиссия по вопросам строительства мира и безопасности.

"Согласно предварительным данным, (на месте преступления) были обнаружены тела пяти человек, еще двое были доставлены в больницу, чтобы получить медицинскую помощь", - говорится в тексте. Задержать участников нападения по горячим следам не удалось. Прокуратура региона приступила к расследованию массового убийства. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksikada gecə klubuna silahlı basqın edilib, beş nəfər öldürülüb

Другие новости из категории

Глава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин
Глава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин
4 июля 2022 г. 01:54
МИД Румынии подтвердил гибель румынки в Египте в результате нападения акулы
МИД Румынии подтвердил гибель румынки в Египте в результате нападения акулы
4 июля 2022 г. 00:40
Шольц: ФРГ по объективным причинам не может так же интенсивно помогать Киеву, как США
Шольц: ФРГ по объективным причинам не может так же интенсивно помогать Киеву, как США
3 июля 2022 г. 23:54
Зеленский назвал количество убитых украинских спортсменов
Зеленский назвал количество убитых украинских спортсменов
3 июля 2022 г. 23:18
Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин
Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин
3 июля 2022 г. 22:58
Премьер Израиля пригласил на встречу Нетаньяху
Премьер Израиля пригласил на встречу Нетаньяху
3 июля 2022 г. 22:33
Стрельба произошла в торговом центре Копенгагена, есть раненые
Стрельба произошла в торговом центре Копенгагена, есть раненые
3 июля 2022 г. 22:06
Генштаб ВСУ: После тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска
Генштаб ВСУ: После тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска
3 июля 2022 г. 21:08
Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро
Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро
3 июля 2022 г. 20:05
В Белом доме считают, что время переговоров по Украине не пришло
В Белом доме считают, что время переговоров по Украине не пришло
3 июля 2022 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi