Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли

Вооруженное нападение было совершено в ночь на воскресенье на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики, от рук преступников погибли пять человек.

Вооруженное нападение было совершено в ночь на воскресенье на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики, от рук преступников погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в обнародованном заявлении региональная Комиссия по вопросам строительства мира и безопасности.

"Согласно предварительным данным, (на месте преступления) были обнаружены тела пяти человек, еще двое были доставлены в больницу, чтобы получить медицинскую помощь", - говорится в тексте. Задержать участников нападения по горячим следам не удалось. Прокуратура региона приступила к расследованию массового убийства. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.