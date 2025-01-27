Неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы в Боливии

Посольство Венесуэлы в Боливии было обстреляно неизвестными, фасаду здания нанесен ущерб.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава боливийского МИД Селинда Соса в соцсети Х.
"Сегодня 26 января утром было совершено нападение на посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Ла-Пасе, - написала министр. - Было произведено несколько выстрелов, которыми были повреждены элементы фасада здания". Она сообщила, что власти Боливии "решительно осуждают эти акты вандализма, которые нарушают права и иммунитет венесуэльских дипломатов". Соса отметила также, что "соответствующие инстанции проводят расследование произошедшего".
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто поблагодарил правительство Боливии за оперативные действия по расследованию инцидента, об этом он написал в своем