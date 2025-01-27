Неизвестные обстреляли посольство Венесуэлы в Боливии

Посольство Венесуэлы в Боливии было обстреляно неизвестными, фасаду здания нанесен ущерб.

Посольство Венесуэлы в Боливии было обстреляно неизвестными, фасаду здания нанесен ущерб.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава боливийского МИД Селинда Соса в соцсети Х.

"Сегодня 26 января утром было совершено нападение на посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Ла-Пасе, - написала министр. - Было произведено несколько выстрелов, которыми были повреждены элементы фасада здания". Она сообщила, что власти Боливии "решительно осуждают эти акты вандализма, которые нарушают права и иммунитет венесуэльских дипломатов". Соса отметила также, что "соответствующие инстанции проводят расследование произошедшего".