Неизвестные обстреляли кабинет генпрокурора Украины

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Приблизительно в 10.00 2 ноября неизвестные произвели два выстрела по окнам кабинета генерального прокурора Украины Виктора Шокина, где он проводил совещание со своими подчиненными.

Об этом, как отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru, сообщила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская в своем фейсбуке.

Она добавила, что в результате обстрела никто не пострадал. На место выехала оперативно-следственная группа СБУ.

Гитлянская не подтвердила информацию, что стреляли из снайперской винтовки и подчеркнула, что данные станут известны позже после проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады выступают за отставку генпрокурора Украины Шокина.