Неизвестные напали на здание местного самоуправления на юге Таиланда

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди напали на здание местных органов власти в провинции Наратхиват (на юге Таиланда).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, они захватили в заложники 13 госслужащих, один из которых впоследствии был убит, другие смогли сбежать.

По данным агентства, нападавших было более десяти человек. Они также обстреляли одну полицейскую машину, прибывшую к месту происшествия, и попытались взорвать другую с помощью придорожной бомбы.

Полиция полагает, что нападение было хорошо спланировано. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Разрозненные сепаратистские группы на мусульманском юге Таиланда ведут партизанскую войну, требуя создания собственного султаната. За последние 11 лет в южных провинциях Паттани, Яла и Наратхиват погибли более 6,5 тыс. человек в ходе взрывов и перестрелок.