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Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме

Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме Группа неизвестных совершила в воскресенье нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар в Хартуме.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 20:27
Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме

Группа неизвестных совершила в воскресенье нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар в Хартуме.

Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, многим заключенным удалось сбежать.

Ранее вблизи пенитенциарного учреждения вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. В тюрьме Кобар отбывают наказание свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие функционеры его режима. По сведениям Al Hadath, все политзаключенные остаются под стражей.

В ночь на воскресенье аналогичным образом часть заключенных сбежала из тюрьмы Соба, расположенной к югу от Хартума.

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Версия на азербайджанском языке Xartumda həbsxanaya hücum edilib, bir çox məhbuslar qaçıb

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