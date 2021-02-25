Неизвестные напали на мэра французского города Брон

Они атаковали его автомобиль

Неизвестные закидали камнями автомобиль мэра французского города Брон (центр страны) Жереми Брео. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг он сообщил сам в социальных сетях.

По его словам, вечером в среду, когда он возвращался вместе со своими сотрудниками с деловой встречи, неизвестные атаковали его автомобиль. "Мы стали мишенью для оскорблений, физических угроз, в нас полетели булыжники", - рассказал он. В начале неделе вместе с коллегами Брео выступил с открытым письмом в газете Le Figaro озаглавленном "Угрожать мэру - это угрожать Республике".

В письме авторы потребовали от парламентариев внести изменения в законопроект об укреплении республиканских принципов с тем, чтобы можно было лишать гражданских прав тех, кто замечен в насильственных действиях против народных избранников. "Нет никакой причины, чтобы Республика прислушивалась к голосам тех, кто не уважает ее представителей", - пояснил мэр.

Брео также опубликовал в качестве доказательства фотографию своего автомобиля, у которого разбиты стекла, оторвано зеркало и вмята водительская дверь.