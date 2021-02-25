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Неизвестные напали на мэра французского города Брон

Неизвестные напали на мэра французского города Брон Они атаковали его автомобиль
Другие страны
25 февраля 2021 г. 17:01
Неизвестные напали на мэра французского города Брон

Неизвестные закидали камнями автомобиль мэра французского города Брон (центр страны) Жереми Брео. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг он сообщил сам в социальных сетях.

По его словам, вечером в среду, когда он возвращался вместе со своими сотрудниками с деловой встречи, неизвестные атаковали его автомобиль. "Мы стали мишенью для оскорблений, физических угроз, в нас полетели булыжники", - рассказал он. В начале неделе вместе с коллегами Брео выступил с открытым письмом в газете Le Figaro озаглавленном "Угрожать мэру - это угрожать Республике".

В письме авторы потребовали от парламентариев внести изменения в законопроект об укреплении республиканских принципов с тем, чтобы можно было лишать гражданских прав тех, кто замечен в насильственных действиях против народных избранников. "Нет никакой причины, чтобы Республика прислушивалась к голосам тех, кто не уважает ее представителей", - пояснил мэр.

Брео также опубликовал в качестве доказательства фотографию своего автомобиля, у которого разбиты стекла, оторвано зеркало и вмята водительская дверь.

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