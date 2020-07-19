Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали

Автомобиль замминистра безопасности Сомали Абдинасира Саида Мусы подвергся нападению в столице страны Могадишо, по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва.

Автомобиль замминистра безопасности Сомали Абдинасира Саида Мусы подвергся нападению в столице страны Могадишо, по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Garowe Online.

Взрыв самодельного взрывного устройства у автомобиля замминистра прогремел в субботу около 07:30 по местному времени (08:30 бакинское время). Сообщается о как минимум троих пострадавших и одном погибшем в результате происшествия.

Пока ни одна из группировок боевиков не взяла на себя ответственность.