О нас
Report Georgia

Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали

Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали Автомобиль замминистра безопасности Сомали Абдинасира Саида Мусы подвергся нападению в столице страны Могадишо, по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва.
Другие страны
19 июля 2020 г. 03:24
Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали

Автомобиль замминистра безопасности Сомали Абдинасира Саида Мусы подвергся нападению в столице страны Могадишо, по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Garowe Online.

Взрыв самодельного взрывного устройства у автомобиля замминистра прогремел в субботу около 07:30 по местному времени (08:30 бакинское время). Сообщается о как минимум троих пострадавших и одном погибшем в результате происшествия.

Пока ни одна из группировок боевиков не взяла на себя ответственность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая
Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая
19 июля 2020 г. 03:01
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты
19 июля 2020 г. 01:45
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19
19 июля 2020 г. 00:08
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии
18 июля 2020 г. 23:35
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
18 июля 2020 г. 23:01
В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений
В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений
18 июля 2020 г. 21:55
Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте
Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте
18 июля 2020 г. 21:01
В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19
В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19
18 июля 2020 г. 20:22
В Нигерии семь человек погибли при взрыве бомбы
В Нигерии семь человек погибли при взрыве бомбы
18 июля 2020 г. 19:44
В Мексике нашли тела людей и сумки с останками
В Мексике нашли тела людей и сумки с останками
18 июля 2020 г. 19:29

Последние новости

04:18
Может ли коронавирус распространиться после укуса комаров? Здравоохранение
03:40
ВидеоАрестованы причинившие вред Милли Меджлису лица Происшествия
03:24
Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали Другие страны
03:11
"Арсенал" вышел в финал Кубка Англии по футболу Футбол
03:01
Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая Другие страны
01:45
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты Другие страны
01:26
В Баку автомобиль сбил мотоциклиста насмерть Происшествия
00:36
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года В регионе
00:08
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19 Другие страны
23:45
ФотоВ Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии Диаспора
23:35
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии Другие страны
23:01
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц Другие страны
22:47
ВидеоАзербайджанцы в Дюссельдорфе поддержали нашу армию Диаспора
22:29
В Лидсе временно переименовали улицу в честь главного тренера Футбол
21:55
В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений Другие страны
Вся новостная лента