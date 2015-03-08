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    Неизвестные ликвидировали по меньшей мере 12 террористов в Сирии

    Атака произошла в городе Меядин в 60 километрах от границы с Ираком

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей напала на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии, уничтожив по меньшей мере 12 боевиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", атака произошла в городе Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, находящейся под влиянием ИГ. Город расположен в 60 километрах от границы с Ираком.

    По данным агентства, неизвестные как минимум на двух мотоциклах напали на боевиков, охранявших окрестности административного здания в городе. Еще одна группа людей атаковала КПП группировки.

    Как сообщает сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека, точное число убитых боевиков пока не известно.

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