Неизвестные лица застрелили мэра пригорода Дамаска

Неизвестные преступники застрелили мэра предместья Сахная, расположенного к юго-западу от сирийской столицы, вместе с ним убит его сын.

Неизвестные преступники застрелили мэра предместья Сахная, расположенного к юго-западу от сирийской столицы, вместе с ним убит его сын.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria TV.

Власти ведут расследование обстоятельств, при которых произошло убийство.

По информации телеканала, покушение на мэра Хусама Варура было совершено в первой половине дня под Дамаском.

Ранее политик призвал жителей поддержать действия сирийских властей по восстановлению стабильности в населенных друзами пригородах столицы.

В четверг было объявлено о прекращении огня в предместьях Джарамана и Сахная, где двое суток продолжались столкновения между силами безопасности, подконтрольными переходному правительству в Дамаске, и местными ополченцами. Договоренность об этом была достигнута после встречи делегации властей со старейшинами друзской общины.