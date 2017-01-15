 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Неизвестные бросили несколько яиц на территорию торгового представительства РФ в Вильнюсе

    Происшествие имело место в субботу

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Неизвестные бросили несколько яиц на территорию расположенного в Вильнюсе торгово-экономического представительства РФ в Литве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Происшествие имело место в субботу (14 января). Его обстоятельства выясняются", - сообщили в МВД Литвы.

    Торговое предствництво РФ в Литве находится отдельно от посольства России и работает в особняке, расположенном в относительно благополучном с криминогенной точки зрения районе литовской столицы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi