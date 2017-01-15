Неизвестные бросили несколько яиц на территорию торгового представительства РФ в Вильнюсе

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Неизвестные бросили несколько яиц на территорию расположенного в Вильнюсе торгово-экономического представительства РФ в Литве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Происшествие имело место в субботу (14 января). Его обстоятельства выясняются", - сообщили в МВД Литвы.

Торговое предствництво РФ в Литве находится отдельно от посольства России и работает в особняке, расположенном в относительно благополучном с криминогенной точки зрения районе литовской столицы.