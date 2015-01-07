Неизвестные атаковали миротворцев ООН в Судане

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди во вторник совершили два нападения на миротворцев совместной миссии ООН и Африканского союза (ЮНАМИД) в регионе Дарфур в Судане.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ЮНАМИД, патруль миротворцев отразил атаку вооруженных людей у своей базы в Хор Абече в штате Южный Дарфур. "Двое нападавших были убиты в столкновении", — пояснил представитель миротворцев.

Другой патруль миротворцев попал в засаду и был атакован 15 неизвестными в районе Хабилла в Западном Дарфуре. Нападавшие захватили автоцистерну и транспортное средство миротворцев, при этом ни один из членов миссии не пострадал.

ЮНАМИД призвала власти Судана расследовать случившееся.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в регионе Дарфур с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. По поступающим в ООН данным, в конфликте погибли около 300 тыс. человек. В настоящее время в Дарфуре размещены около 14 тыс. военных и 4,7 тыс. полицейских из состава совместной миссии ООН и Афросоюза в Дарфуре.