Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне - ВИДЕО

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила Секретная служба США в Twitter.

"Сотрудники Секретной службы США отреагировали на инцидент на Пенсильвания-авеню, произошедший у северного забора Белого дома", - сообщили правоохранители.

"Мужчина на инвалидной коляске с электроприводом поджег свою куртку. Он был доставлен в больницу с травмами, его жизни ничего не угрожает", - отметила пресс-служба.

Его мотивы и личность пока не раскрываются.

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm