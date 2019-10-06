Неизвестные подорвали нефтепровод на юге Колумбии - ВИДЕО

Неизвестные подорвали участок нефтепровода на юге Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RCN.

По его данным, инцидент произошел в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода, принадлежавшего государственной компании Ecopetrol. В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.

Kомпания-оператор Ecopetrol уведомила власти департамента Путумайо о загрязнении нефтью реки Гуамуес.

"Атака привела к разрыву трубы и разливу нефти в Орито, загрязнению реки Гуамуес. В момент нападения нефтепровод не функционировал, ограничительные клапаны были немедленно перекрыты, чтобы избежать дальнейшего загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении Ecopetrol в Twitter.