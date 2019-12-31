Неизвестные напали на греческий танкер и похитили восемь человек

Неизвестные напали на стоявшее у берегов Камеруна на якоре судно с греческим флагом и похитили восемь человек, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению министерства морского флота и островной политики Греции, нападение на танкер, на борту которого находились 28 человек, произошло ранним утром. Судно предназначалось для перевозки химикатов и нефтепродуктов.

В ведомстве отметили, что неизвестные были вооружены. Они похитили пять греков, два филиппинца и одного украинца.

На данный момент ситуация находится под пристальным наблюдением МИД Греции.