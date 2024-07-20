Нефтяные объекты в Йемене подверглись воздушной атаке

Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, есть жертвы.
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"В результате налета израильского противника на нефтехранилища в порту Ходейды имеются убитые и раненые", - говорится в сообщении ведомства.
Число жертв и пострадавших атак не уточняется. Согласно информации, в налете принимали участие не менее 12 самолетов ВВС Израиля, в том числе истребители F-35. Основными целями израильских ВВС, отмечает Al Masirah, стали нефтехранилища в порту Ходейды, а также городская электростанция. Кроме того, по имеющимся данным, атаке с воздуха подверглось здание военной полиции, расположенное в северной части Ходейды.
Напомним, что ранним утром 19 июля в центре Тель-Авива произошел взрыв. Пресс-служба израильской армии заявила, что причиной стало "падение воздушной цели", при этом сигналы тревоги не сработали. Ответственность за удар по Тель-Авиву взяло йеменское движение "Ансар Аллах", которое сообщило, что для атаки была использована новая модель БПЛА, способная обходить системы ПВО.