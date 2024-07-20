Нефтяные объекты в Йемене подверглись воздушной атаке

Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, есть жертвы.

Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, есть жертвы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения Йемена.

"В результате налета израильского противника на нефтехранилища в порту Ходейды имеются убитые и раненые", - говорится в сообщении ведомства.

Число жертв и пострадавших атак не уточняется. Согласно информации, в налете принимали участие не менее 12 самолетов ВВС Израиля, в том числе истребители F-35. Основными целями израильских ВВС, отмечает Al Masirah, стали нефтехранилища в порту Ходейды, а также городская электростанция. Кроме того, по имеющимся данным, атаке с воздуха подверглось здание военной полиции, расположенное в северной части Ходейды.

Напомним, что ранним утром 19 июля в центре Тель-Авива произошел взрыв. Пресс-служба израильской армии заявила, что причиной стало "падение воздушной цели", при этом сигналы тревоги не сработали. Ответственность за удар по Тель-Авиву взяло йеменское движение "Ансар Аллах", которое сообщило, что для атаки была использована новая модель БПЛА, способная обходить системы ПВО.