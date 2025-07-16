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Нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись атаке в третий раз за неделю

Нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись атаке в третий раз за неделю Нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись атаке в третий раз за неделю
Другие страны
16 июля 2025 г. 09:36
Нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись атаке в третий раз за неделю

Нефтяные месторождения в полуавтономном регионе Ирака - Иракский Курдистан подверглись атакам уже третий день подряд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

Агентство сообщает, что начиненные взрывчаткой беспилотники нанесли удары по объектам норвежского нефтегазового оператора DNO в приграничном районе Заху.

Компания DNO разрабатывает месторождения Тауке и Пешкабир, которые расположены вблизи границы Ирака с Турцией.

Напомним, что во вторник атака беспилотников остановила добычу на нефтяном месторождении Сарсанг в иракском Курдистане всего за несколько часов до того, как его американский оператор подписал соглашение с местным правительством о разработке другого месторождения.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Однако источники в органах безопасности Иракского Курдистана заявили, что предварительное расследование показало, что беспилотник прибыл с территорий, находящихся под контролем поддерживаемых Ираном ополченцев.

В понедельник два беспилотника упали на нефтяное месторождение Хурмала недалеко от Эрбиля, повредив водопроводные трубы на месторождении.

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Версия на азербайджанском языке İraq Kürdüstanında neft yataqları bir həftə ərzində üçüncü dəfə hücuma məruz qalıb

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