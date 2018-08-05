Нефтяной танкер загорелся у берегов Японии

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Пожар вспыхнул в машинном отделении нефтяного танкера возле берегов Японии. Судно под флагом Багамских островов везло в страну груз из Саудовской Аравии, сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

Японская береговая охрана отправила к кораблю вертолеты и четыре патрульных катера, чтобы выяснить масштабы произошедшего и помочь команде. Информации о пострадавших и разливах нефти еще нет.

Возгорание сейчас устраняют члены экипажа. Вероятность воспламенения нефти пока низкая, так как пожар локализован в машинном отделении.

Танкер длиной 332 метра перевозит около 160 тысяч тонн нефти. Команда состоит из 25 граждан Индии. Причины случившегося устанавливаются.