​Нефтяные пятна обнаружены на пляжах северо-востока Бразилии

Около сотни пляжей на северо-востоке Бразилии оказались загрязнены нефтью и нефтепродуктами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, "у Бразилии слабая система экологического мониторинга прибрежной зоны. Именно этим обусловлены такие последствия, как появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен", - приводит телеканал Globo слова управляющего морскими программами национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анны Каролины Лобу.

Всего, по данным Бразильского института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, от загрязнения пострадали 46 городов, расположенные в восьми штатах региона. Кроме того, в результате загрязнения погибли семь морских черепах, констатируют экологи.

По результатам химического анализа собранной субстанции, специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras пришли к выводу, что эта нефть и ее производные отличаются по своим характеристикам от той, что добывается в стране. Источник ее происхождения не уточняется.