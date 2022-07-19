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Нефтепродукты из Литвы для Украины начали перевозить в обход Беларуси

Нефтепродукты из Литвы для Украины начали перевозить в обход Беларуси Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), начала перевозку произведенных предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси.
Другие страны
19 июля 2022 г. 18:34
Нефтепродукты из Литвы для Украины начали перевозить в обход Беларуси

Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), начала перевозку произведенных предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси.

Как сообщила LTG, компания планирует перевозить такие грузы два-три раза в неделю, к концу лета довести их ежемесячные объемы до 30 тыс. тонн.

LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Дальнейший маршрут лежит через Польшу к пункту пропуска Ягодин на границе с Украиной, транспортировку осуществляют польские перевозчики и "Укрзализныця".

За последние недели по этому маршруту в Украину отправилось 12 поездов с более чем 12 тыс. тонн нефтепродуктов.

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