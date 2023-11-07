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Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 месяцев упали на 26,3%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 месяцев упали на 26,3% Федеральный бюджет РФ за январь-октябрь 2023 года получил 7,21 трлн рубля нефтегазовых доходов, что на 26,3% ниже, чем годом ранее.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 18:27
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 месяцев упали на 26,3%

Федеральный бюджет РФ за январь-октябрь 2023 года получил 7,21 трлн рубля нефтегазовых доходов, что на 26,3% ниже, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 7 210 млрд рублей и снизились на 26,3% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отметили, что "месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год)".

В октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года на более 27%, отметили в министерстве.

В Минфине РФ указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

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