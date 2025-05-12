Нефть умеренно подорожала на фоне переговоров между США и КНР

Мировые цены на нефть умеренно выросли в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по торговой политике.

Мировые цены на нефть умеренно выросли в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по торговой политике.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,64%, до $64,32 за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до $61,47.

Аналитики ждут публикации совместного заявления по состоявшимся переговорам между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.

Отметим, что по итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.