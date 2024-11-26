Нефть марки Brent подорожала до 73,28 долларов за баррель

Котировки нефти умеренно растут утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Котировки нефти умеренно растут утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,27 долларов (0,37%), до 73,28 долларов за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,24 доллара (0,35%), до 69,18 долларов за баррель.

СМИ сообщают, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлах" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболлах" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщил 25 ноября представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Падение цен на нефть в понедельник стало следствием "снижения наценки с учетом риска, связанного с войной на Ближнем Востоке", отметил Майкл Линч из Strategic Energy & Economic Research.

"Разговоры о перемирии в Ливане в сочетании со сдержанной позицией Ирана означают, что вероятность перебоев поставок, намеренного или случайного, сильно сократилась", - сказал он MarketWatch.