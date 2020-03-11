​Нефть дорожает после резкого падения

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, рост цен уже превышает 3%, Brent дорожает больше чем на 4%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:13 (бакинское время) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,03%, до 38,72 доллара США за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,26% до 35,48 доллара США за баррель.

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI - с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.