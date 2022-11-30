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Неформальное заседание глав МИД НАТО пройдет в Норвегии в 2023 году

Неформальное заседание глав МИД НАТО пройдет в Норвегии в 2023 году Неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Норвегии в 2023 году.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 08:47
Неформальное заседание глав МИД НАТО пройдет в Норвегии в 2023 году

Неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Норвегии в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса.

"Я приветствовал предложение Норвегии провести министерскую встречу в следующем году в Норвегии", - сказал он.

При этом генсек не стал уточнять, когда именно пройдет заседание. Традиционно НАТО объявляет о своих встречах максимум за месяц до проведения, за исключением дат саммитов глав государств и правительств, которые анонсируются заранее.

Отметим, что неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО проходит 29-30 ноября в Бухаресте. В центре повестки министров – война в Украине, в частности поддержка Киева.

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Версия на английском языке Informal meeting of NATO Foreign Ministers to be held in Norway in 2023

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