Неформальная встреча глав МИД стран ОБСЕ проходит в закрытом режиме

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит в Потсдаме в закрытом режиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главными темами переговоров заявлены вопросы безопасности, ситуация на Украине, контроль за вооружениями.

Переговоры разделены на две сессии - дневную и вечернюю. Как ожидается, глава МИД Германии - действующий председатель ОБСЕ - Франк-Вальтер Штайнмайер подведет для журналистов промежуточные итоги после завершения первой части переговоров.