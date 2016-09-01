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    Неформальная встреча глав МИД стран ОБСЕ проходит в закрытом режиме

    Главными темами переговоров заявлены вопросы безопасности, ситуация на Украине, контроль за вооружениями

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит в Потсдаме в закрытом режиме.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главными темами переговоров заявлены вопросы безопасности, ситуация на Украине, контроль за вооружениями.

    Переговоры разделены на две сессии - дневную и вечернюю. Как ожидается, глава МИД Германии - действующий председатель ОБСЕ - Франк-Вальтер Штайнмайер подведет для журналистов промежуточные итоги после завершения первой части переговоров.

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