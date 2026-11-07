Недовольство жителей деятельностью Мерца в ФРГ превысило 80%
- 07 ноября, 2026
- 19:43
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Большинство жителей Германии негативно оценивают деятельность канцлера Фридриха Мерца и работу действующего правительства.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты соцопроса INSA для газеты Bild am Sonntag.
Согласно исследованию, 82% респондентов не одобряют работу Мерца, что на два процентных пункта больше, чем в октябре. Поддерживают канцлера лишь 13% опрошенных. В январе уровень недовольства составлял 67%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Работой правительства недовольны 82% граждан, тогда как положительно ее оценивают только 13%.
Одной из причин падения рейтингов стала экономическая ситуация. Около 60% участников опроса заявили, что их материальное положение ухудшилось за время работы нынешнего кабинета министров. Улучшения отметили лишь 6%.
Отметим, что опрос проводился 5–6 ноября среди 1 004 человек.
Политические позиции Мерца также ослабли на фоне затянувшихся реформ и неудач консерваторов на региональных выборах. В частности, ХДС потерпел серьёзные поражения в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге - Передней Померании и Берлине.