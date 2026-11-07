Недовольство жителей деятельностью Мерца в ФРГ превысило 80%

Большинство жителей Германии негативно оценивают деятельность канцлера Фридриха Мерца и работу действующего правительства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты соцопроса INSA для газеты Bild am Sonntag.

Согласно исследованию, 82% респондентов не одобряют работу Мерца, что на два процентных пункта больше, чем в октябре. Поддерживают канцлера лишь 13% опрошенных. В январе уровень недовольства составлял 67%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Работой правительства недовольны 82% граждан, тогда как положительно ее оценивают только 13%.

Одной из причин падения рейтингов стала экономическая ситуация. Около 60% участников опроса заявили, что их материальное положение ухудшилось за время работы нынешнего кабинета министров. Улучшения отметили лишь 6%.

Отметим, что опрос проводился 5–6 ноября среди 1 004 человек.

Политические позиции Мерца также ослабли на фоне затянувшихся реформ и неудач консерваторов на региональных выборах. В частности, ХДС потерпел серьёзные поражения в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге - Передней Померании и Берлине.