О нас

Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе звуками клаксонов и вувузел

Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе звуками клаксонов и вувузел Недовольные планами правительства Германии по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел.
Другие страны
11 января 2024 г. 17:31
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе звуками клаксонов и вувузел

Недовольные планами правительства Германии по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

Шольц принял участие в церемонии открытия железнодорожного предприятия компании Deutsche Bahn.

Ранее фермеры заблокировали прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек.

С понедельника началась неделя протестов фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета правительство Германии объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 млн евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
ФотоВ Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
9 января 2024 г. 06:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi