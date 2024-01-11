Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе звуками клаксонов и вувузел

Недовольные планами правительства Германии по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел.

Недовольные планами правительства Германии по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

Шольц принял участие в церемонии открытия железнодорожного предприятия компании Deutsche Bahn.

Ранее фермеры заблокировали прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек.

С понедельника началась неделя протестов фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета правительство Германии объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 млн евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 млн евро.