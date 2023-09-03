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Недалеко от Софии полиция обнаружила грузовик с 80 беженцами

Недалеко от Софии полиция обнаружила грузовик с 80 беженцами Грузовой автомобиль, в котором находились 80 нелегальных мигрантов, был остановлен на автомагистрали "Фракия" в 8 км от болгарской столицы.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 15:03
Недалеко от Софии полиция обнаружила грузовик с 80 беженцами

Грузовой автомобиль, в котором находились 80 нелегальных мигрантов, был остановлен на автомагистрали "Фракия" в 8 км от болгарской столицы Софии.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское национальное радио.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские наряды, устанавливается личность беженцев и ведется розыск водителя грузовика, которому удалось сбежать. Других подробностей не приводится.

Ранее министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов заявил об увеличении миграционного потока через территорию Болгарии в летние месяцы на около 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что за сутки незаконно пересечь границу между Болгарией и Турцией пытается около тысячи человек.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda içərisində 80 miqrantın olduğu yük avtomobili saxlanılıb

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