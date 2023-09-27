Недалеко от Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на среду в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, расположенном близ Неаполя.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По данным сейсмологов, наиболее сильный подземный толчок был зафиксирован в 03.35. Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 километра. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители Неаполя и окрестных селений. Вечером во вторник в этой зоне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2 и 2,2.

Местные СМИ сообщают о том, что когда произошло землетрясение, многих жителей этого района охватила паника, люди в страхе выбежали на улицу из своих домов. Информации о пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступало.