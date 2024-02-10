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Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 03:21
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Как сообщает Report, об этом стало известно из данных Геологической службы США.

Согласно данным, землетрясения были зафиксированы в 01:47 по бакинскому времени. Эпицентр находился в 11 км от города Малибу в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 15,3 км.

Хотя информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, но по данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в центре города Лос-Анджелес.

Следует отметить, что последнее сильное землетрясение в регионе было зафиксировано в августе прошлого года. На тот момент магнитуда сейсмологического события составила 5,1.

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