Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Как сообщает Report, об этом стало известно из данных Геологической службы США.

Согласно данным, землетрясения были зафиксированы в 01:47 по бакинскому времени. Эпицентр находился в 11 км от города Малибу в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 15,3 км.

Хотя информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, но по данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в центре города Лос-Анджелес.

Следует отметить, что последнее сильное землетрясение в регионе было зафиксировано в августе прошлого года. На тот момент магнитуда сейсмологического события составила 5,1.