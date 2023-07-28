Недалеко от курортного города Израиля произошел взрыв

Около курортного города Герцлии, недалеко от района Ноф-Ям (Израиль) прогремел мощный взрыв. На месте происшествия возник пожар.

Около курортного города Герцлии, недалеко от района Ноф-Ям (Израиль) прогремел мощный взрыв. На месте происшествия возник пожар.

Как передает Report, об этом сообщает портал Newsru.co.il.

Район оцеплен полицией, периметр контролируется полицейскими вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что немногим более месяца назад, 22 июня, в округе а-Шарон прогремел мощный взрыв, произошедший на месте бывшего завода Израильской оборонной промышленности (ТААС). Тогда образовалась воронка диаметром около 20 метров и глубиной 10 метров. Позже стало известно, что взорвался старый подземный бункер с тремя тоннами взрывчатки.