Небензя: США блокируют попытки Совбеза ООН установить прекращение огня в Газе

Соединенные Штаты продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности ООН принять решения для установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Соединенные Штаты продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности ООН принять решения для установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе. Израиль сейчас пошел ва-банк, несмотря на горький опыт кампании 2006 года. Вместе с ним по принципу "пан или пропал" вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же еще и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией. С этой связкой все понятно, вопрос лишь в том, что делать в этих обстоятельствах членам Совета Безопасности", - отметил дипломат.

Он также напомнил, что Израиль и США содействуют эскалации в регионе Ближнего востока.

"3 октября Россия направила в Бейрут партию гуманитарной помощи. Видим, что так же поступают многие наши коллеги. Однако гуманитарных усилий явно недостаточно в обстоятельствах, когда Израиль и Соединенные Штаты поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и грубо попирают международные права и уставы", - заметил Небензя.