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Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.
Другие страны
26 марта 2024 г. 04:24
Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Небензя назвал срыв заседания проявлением дипломатической агрессией со стороны Франции и отметил, что ее совершили "против свободы, слова, выражения". По его мнению, Париж и другие члены НАТО использовали процедурные механизмы для отмены встречи. Дипломат подчеркнул, что тема диалога обладает важным значением для Сербии, ситуации в Косово и в целом для западных Балкан.

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