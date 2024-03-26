Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Небензя назвал срыв заседания проявлением дипломатической агрессией со стороны Франции и отметил, что ее совершили "против свободы, слова, выражения". По его мнению, Париж и другие члены НАТО использовали процедурные механизмы для отмены встречи. Дипломат подчеркнул, что тема диалога обладает важным значением для Сербии, ситуации в Косово и в целом для западных Балкан.