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    Мужчина ранил ножницами 15 человек в пригороде Пекина

    Пытаясь скрыться от сотрудников правопорядка, он сбил девять горожан

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В уезде Миюнь близ Пекина неизвестный  мужчина с ножницами напал на людей на станции по перемешиванию бетона.

    Как передает Report, в результате один человек погиб, 14 получили ранения.

    После нападения мужчина пытался скрыться с места преступления на микроавтобусе. Пытаясь скрыться от сотрудников правопорядка, он сбил девять горожан, один из которых скончался на месте.

    Причины, по которым мужчина решился на такой поступок, выясняются.

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