Мужчина ранил ножницами 15 человек в пригороде Пекина

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В уезде Миюнь близ Пекина неизвестный мужчина с ножницами напал на людей на станции по перемешиванию бетона.
Как передает Report, в результате один человек погиб, 14 получили ранения.
После нападения мужчина пытался скрыться с места преступления на микроавтобусе. Пытаясь скрыться от сотрудников правопорядка, он сбил девять горожан, один из которых скончался на месте.
Причины, по которым мужчина решился на такой поступок, выясняются.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook