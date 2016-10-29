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    Не ошибавшийся в течение 30 лет американский профессор предсказал победу Трампа на выборах

    Хотя и самым минимальным преимуществом, индикаторы как и раньше указывают на победу Трампа

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Американский профессор Алан Лихтман, не ошибавшийся в прогнозах итогов президентских выборов на протяжении 30 лет, подтвердил свою уверенность в победе Дональда Трампа в ноябре.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом эксперт заявил в интервью Washington Post.

    "Хотя и самым минимальным преимуществом, индикаторы как и раньше указывают на победу Трампа", - отметил Лихтман, добавив, однако, что из-за непредсказуемого поведения кандидата от республиканцев ситуация может измениться в любую минуту.

    По мнению эксперта, недавние скандалы и обвинения в сексуальных домогательствах не скажутся на шансах Трампа на успех, так как имеют лишь краткосрочное действие и не влияют на те показатели, которые профессор учитывает в своих прогнозах.

    Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.

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