Не менее восьми полицейских погибли в результате нападения боевиков в Афганистане

По меньшей мере восемь сотрудников пограничной полиции были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Пактика на юге Афганистана.

Как передаёт Report, oб этом сообщило в субботу агентство Pajhwok.

"Боевики штурмовали контрольно-пропускной пункт (КПП) в уезде Вазихва в пятницу ночью, - рассказал агентству начальник полиции бригадный генерал Эмаль Ниазай. - Восемь сотрудников пограничной полиции были убиты". По его данным, после прибытия подкрепления боевики также понесли тяжелые потери.

Как сообщил агентству член провинциального совета Абдул Гани Пактин, в результате нападения восемь полицейских погибли, двое сотрудников сил безопасности получили ранения, еще четверо пропали без вести. "Боевики подожгли два КПП", - отметил он, добавив, что талибы заминировали дороги, в результате чего подкрепление не смогло прибыть.

По данным представителя "Талибан" Забихуллы Муджахида, минувшей ночью были атакованы три КПП. Он добавил, что в ходе атаки 17 сотрудников сил безопасности получили ранения, были захвачены оружие и боеприпасы.