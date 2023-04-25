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Не менее восьми человек погибли в результате теракта в Пакистане

Не менее восьми человек погибли в результате теракта в Пакистане Не менее восьми сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 57 человек получили ранения в результате теракта на северо-западе Пакистана.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 01:39
Не менее восьми человек погибли в результате теракта в Пакистане

Не менее восьми сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 57 человек получили ранения в результате теракта на севере Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Кабал округа Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.

Террорист-смертник привёл в действие самодельное взрывное устройство в офисе Управления по борьбе с терроризмом (CTD), из-за чего здание полностью обрушилось. По словам очевидцев, прогремели два взрыва.

В настоящее время больницы и спасательные службы работают в экстренном режиме, под завалами могут находиться люди.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Пакистане группировок.

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