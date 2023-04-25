Не менее восьми человек погибли в результате теракта в Пакистане

Не менее восьми сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 57 человек получили ранения в результате теракта на севере Пакистана.
Как передает
Террорист-смертник привёл в действие самодельное взрывное устройство в офисе Управления по борьбе с терроризмом (CTD), из-за чего здание полностью обрушилось. По словам очевидцев, прогремели два взрыва.
В настоящее время больницы и спасательные службы работают в экстренном режиме, под завалами могут находиться люди.
Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Пакистане группировок.