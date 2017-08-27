Не менее восьми сотрудников службы безопасности стали жертвами нападения в Индии

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь сотрудников службы безопасности Индии погибли и еще пятеро пострадали в субботу в результате нападения боевиков в штате Джамму и Кашмир на севере страны.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета India Today.

По ее данным, в субботу утром боевики, вооруженные огнестрельным оружием и гранатами, совершили нападение на пост охраны в округе Пулвама на юге Кашмира.

В результате столкновения ликвидированы двое боевиков. Отмечается, что противостояние продолжается до сих пор.

По информации издания, в настоящий момент проводится эвакуация жителей близлежащих районов.