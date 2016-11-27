Не менее восьми солдат погибли в результате столкновений с террористами в Ливии

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь военнослужащих, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, погибли в субботу в результате вооруженных столкновений с боевиками террористической группировки ИГИЛ в городе Сирт, расположенном в 450 км к востоку от Триполи.

Как передает Report, об этом со ссылкой на медицинские источники сообщило агентство France-Presse (AFP).

Так, по информации центральной больницы города Мисурата, во время наступления сил ПНС в Сирте 17 военнослужащих получили ранения. Кроме того, согласно данным военных, в ходе операции удалось отбить около 30 домов у исламистов в прибрежном квартале Гиза-Бахрия, являющемся последним оплотом радикалов.

Лояльные кабинету Фаиза Сараджа в Триполи формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), с 12 мая ведут против ИГИЛ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус". За этот период, по сведениям медицинских источников, погибли свыше 700 военнослужащих, более трех тысяч были ранены. Операция по освобождению Сирта силами ПНС осуществляется при поддержке военной авиации США, которая с 1 августа наносит удары по позициям ИГ в самом городе и его окрестностях.