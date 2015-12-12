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    Число жертв теракта в Хомсе возросло до 22 человек - ОБНОВЛЕНО

    Более 70 человек получили ранения и были госпитализированы

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв теракта рядом с больницей аль-Ахли в сирийском Хомсе достигло 22 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Кроме того, более 70 человек получили ранения и были госпитализированы.

    "По нашим данным, погибло уже 22 человека. У нас в больнице около 70 граждан с ранениями. Часть раненых отвезли в другие больницы. Мы оказываем экстренную помощь, но есть тяжело раненые, и машины с места теракта продолжают подъезжать. Больше людей стали поступать после второго взрыва", - сообщил источник в больнице.

    ***15:52

    По меньшей мере восемь человек погибли, еще десятки получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в субботу в сирийском городе Хомс. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

    По его данным, одна из бомб взорвалась рядом с больницей в восточном квартале Эз-Захра. Число жертв, вероятно, может возрасти.

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