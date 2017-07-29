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    Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

    Целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации позиции террористов были полностью разрушены. 

    Как отмечает Khaama Press, жертв среди мирного населения нет.

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