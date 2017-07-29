Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации позиции террористов были полностью разрушены.

Как отмечает Khaama Press, жертв среди мирного населения нет.